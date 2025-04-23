Майор ВВС США: Кеннеди убили из-за связи с советской шпионкой
Бывшего американского президента Джона Кеннеди застрелили из-за интимных отношений с советским агентом. Об этом заявил историк и отставной майор ВВС США Ральф Ганис в разговоре с Radar Online.
Ветеран американской армии утверждал, что демократа устранили собственные спецслужбы, чтобы уберечь его от позора. По мнению бывшего летчика, журналисты получили информацию о любви президента и девушки, которая работала на КГБ. Он отметил, что публикация этих данных могла бы вызвать национальную катастрофу.
Ганис также назвал исполнителя преступления. Майор в отставке считает, что Кеннеди застрелил бывший капитан французской армии Жан Рене Суэтр. В материале подчеркивается, что француз также упоминается в рассекреченных отчетах ФБР как один из возможных подозреваемых.
Ранее режиссер Оливер Стоун призвал Конгресс возобновить расследование убийства Кеннеди, напоминает НСН.
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