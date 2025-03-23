Политолог: Трамп использует тайну смерти Кеннеди для мести спецслужбам
Американский президент Дональд Трамп использует тайну смерти экс-президента США Джона Кеннеди в своей войне с американскими спецслужбами, сообщил газете «Известия» политолог и американист Владимир Васильев.
По его словам, расследование убийства является важным для американских граждан, так как Кеннеди олицетворял собой надежду на перемены и был особенно популярен у молодежи. В расследовании указывается на причастность к убийству ЦРУ.
Трамп, по словам Васильева, хочет обвинить в этом управление, поскольку существуют подозрения, что покушения на самого Трампа, которые произошли в 2024 году, также были связаны с работой ЦРУ.
Ранее США опубликовали рассекреченные документы об убийстве экс-президента Джона Ф. Кеннеди, его брата Роберта и активиста за права темнокожих Мартина Лютера Кинга, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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