«Разменная монета»: В России оценили шансы Трампа помирить Путина и Зеленского

Экс-президент США Дональд Трамп воспринимает Украину как разменную монету в большой игре с Россией и Китаем, но даже в случае успеха на выборах ему будет сложно изменить политический курс страны, заявил американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре с НСН.

Накануне экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в случае переизбрания на пост главы государства намерен сразу же связаться с российским лидером Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским для решения украинского конфликта. Политик добавил, что сможет «разрешить этот вопрос». Блохин отметил, что решить эту задачу будет непросто.

«Трампу, во-первых, нужно стать президентом США, во-вторых, пойти на такой шаг, поменять траекторию американской внешней политики, а для этого нужно, чтобы Трампа поддерживали американские элиты. Мы все видели, как в прошлый раз у Трампа получилось «улучшить» отношения России и США - это чуть не превратилось в импичмент. Пока это оторвано от реальности. Для США Украина сейчас важный стратегический актив, за который они боролись с середины 90-х годов, так просто от поддержки Украины они отказываться не будут», - рассказал он.