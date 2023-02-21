«Разменная монета»: В России оценили шансы Трампа помирить Путина и Зеленского
Американист Константин Блохин заявил в беседе с НСН, что Трампу в случае победы на выборах будет сложно изменить политический курс страны.
Экс-президент США Дональд Трамп воспринимает Украину как разменную монету в большой игре с Россией и Китаем, но даже в случае успеха на выборах ему будет сложно изменить политический курс страны, заявил американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре с НСН.
Накануне экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в случае переизбрания на пост главы государства намерен сразу же связаться с российским лидером Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским для решения украинского конфликта. Политик добавил, что сможет «разрешить этот вопрос». Блохин отметил, что решить эту задачу будет непросто.
«Трампу, во-первых, нужно стать президентом США, во-вторых, пойти на такой шаг, поменять траекторию американской внешней политики, а для этого нужно, чтобы Трампа поддерживали американские элиты. Мы все видели, как в прошлый раз у Трампа получилось «улучшить» отношения России и США - это чуть не превратилось в импичмент. Пока это оторвано от реальности. Для США Украина сейчас важный стратегический актив, за который они боролись с середины 90-х годов, так просто от поддержки Украины они отказываться не будут», - рассказал он.
По словам собеседника НСН, у Трампа есть хорошие шансы обойти Байдена, но пытаться предсказывать результаты президентской гонки еще рано.
«Конечно, для Трампа Украина на первом месте с конца, не в приоритете. Для него это разменная монета в большой игре между Россией, США и Китаем. Вопрос в реализации. Настроения у простых американцев в отношении Украины не были критическими, до этого был Ирак и Афганистан, куда были потрачены триллионы долларов. Украина это вообще капля в море, плюс население мало слушают, им манипулируют. Вряд ли американские граждане способны повлиять на политический курс. Байден на втором сроке – это фантастика, потому что главное ограничение – это возраст, какой из него президент? Трамп свои возможности понимает, имеет потенциал, у него хорошие шансы, но строить схемы сейчас пока очень рискованно», - заключил американист.
Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что экс-лидер США Дональд Трамп не так далек от правды, когда заявляет о возможности завершить боевые действия на Украине за сутки. По словам Пескова, американскому президенту Джо Байдену достаточно дать главе Украины Владимиру Зеленскому соответствующие указания, чтобы российско-украинский конфликт завершился.
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