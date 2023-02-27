В конгрессе предупредили о возможности гражданской войны в США
США движутся к «национальному разводу», и республиканские штаты могут быть отделены от демократических, считает член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин. Об этом политик написала в Twitter.
«Мы движемся к национальному разводу, но я не хочу гражданской войны, ее никогда не должно случиться», — подчеркнула конгрессвумен.
По словам Грин, Вашингтон и политический мир в Соединенных Штатах оторваны от реальных жителей страны, пишет Ura.ru.
Ранее конгрессвумен предложила разделить США на республиканские и демократические штаты и сократить федеральное правительство, назвав это необходимым для государства, напоминает Газета.ру.
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