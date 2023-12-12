Конгрессмены заявили, что не станут слушать указаний Зеленского
12 декабря 202305:03
Американские сенаторы не станут слушать указания украинского президента Владимира Зеленского, сообщил в соцсети Х член верхней палаты Конгресса Майк Ли.
«Что, ни у кого не может быть закономерной причины не соглашаться с Зеленским? Мне на ум приходит множество причин», — сообщил законодатель. Он отметил, что заботиться об интересах США не входит в обязанности Зеленского.
Ранее стало известно, что Конгресс США не будет рассматривать запрос о помощи Киеву, несмотря на приезд президента Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru