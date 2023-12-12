Конгрессмены заявили, что не станут слушать указаний Зеленского

Американские сенаторы не станут слушать указания украинского президента Владимира Зеленского, сообщил в соцсети Х член верхней палаты Конгресса Майк Ли.

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«Что, ни у кого не может быть закономерной причины не соглашаться с Зеленским? Мне на ум приходит множество причин», — сообщил законодатель. Он отметил, что заботиться об интересах США не входит в обязанности Зеленского.

Ранее стало известно, что Конгресс США не будет рассматривать запрос о помощи Киеву, несмотря на приезд президента Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Григорий Дубовицкий
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВладимир ЗеленскийКонгресс США

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