«Защитите старого пердуна!»: Вяземский пояснил фразу про «дураков в Липецке»
Ведущий программы «Умницы и умники» Юрий Вяземский заявил НСН, что в интервью на тамбовском телевидении говорил про волков, а не людей.
Профессор МГИМО, ведущий программы «Умницы и умники» Юрий Вяземский заявил НСН, что его фраза про «дураков в Липецке» вырвана из контекста.
Ранее липецкие депутаты попросили Первый канал отстранить ведущего «Умниц и умников» за шутку. Приехав в Тамбов, Вяземский в эфире местного телеканала как бы пошутил: «Дураки пусть живут в Липецке». Заодно ведущий предложил вернуть Липецк в состав Тамбовской губернии. Вяземский признался НСН, что не хотел никого оскорбить.
«В Тамбове я был в мае, ничего такого я не говорил. Я впервые давал такое интервью, я мог только два-три слова вставить. Там речь шла про волков, про тамбовских волков. Однажды я бывал в Ярославле, меня спросили, почему я никогда не позову Владимира Владимировича Путина на передачу. Я сказал, что это просто неприлично отвлекать человека такого уровня. На следующий день вышел пресс-релиз с заголовком: «Я никогда не позову на передачу Путина». Вы же понимаете, что нарезки можно делать любые, с Липецком я был в тесном контакте. Конечно могу пошутить, что больше на тамбовское телевидение я ходить не буду. Мне совестно за всех, кто так все взял и раздул. Это все очень неожиданно. Защитите старого пердуна!» - сказал он.
Члены липецкого отделения ЛДПР также заявили, что получают предложения отсудить у Вяземского 20 млрд рублей, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Защитите старого пердуна!»: Вяземский пояснил фразу про «дураков в Липецке»
- Буцкая выступила за возврат штампа о браке и детях в паспорте
- Демограф назвал способ поднять рождаемость без урезания обучения в школе
- Россиянам объяснили, когда лучше покупать арбузы
- В профсоюзе полиции раскрыли главную опасность базы владельцев оружия
- Почувствуй себя нужным: Почему россияне скучают по работе в отпуске
- В Госдуме назвали причину утечек баз данных
- Лавров: Лидеры ЕС запрещают Украине вести переговоры с Россией
- Мишустин: На создание самолетов направят 765 млрд рублей
- Зоозащитник объяснил, зачем нужен закон о реабилитации диких животных
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru