«В Тамбове я был в мае, ничего такого я не говорил. Я впервые давал такое интервью, я мог только два-три слова вставить. Там речь шла про волков, про тамбовских волков. Однажды я бывал в Ярославле, меня спросили, почему я никогда не позову Владимира Владимировича Путина на передачу. Я сказал, что это просто неприлично отвлекать человека такого уровня. На следующий день вышел пресс-релиз с заголовком: «Я никогда не позову на передачу Путина». Вы же понимаете, что нарезки можно делать любые, с Липецком я был в тесном контакте. Конечно могу пошутить, что больше на тамбовское телевидение я ходить не буду. Мне совестно за всех, кто так все взял и раздул. Это все очень неожиданно. Защитите старого пердуна!» - сказал он.

Члены липецкого отделения ЛДПР также заявили, что получают предложения отсудить у Вяземского 20 млрд рублей, сообщает «Радиоточка НСН».

