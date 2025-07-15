Политолог Рудая назвала последствия пошлин Трампа для ЕС
Евросоюз, которому президент США Дональд Трамп угрожает пошлинами в 30%, активизирует внешнеэкономическую политику и ищёт новых торговых партнёров. Об этом в беседе с «ФедералПресс» заявила политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Инна Рудая.
По её мнению, наиболее чувствительными анонсированные Трампом пошлины станут для автомобильной промышленности. В результате Евросоюз стал больше внимания обращать на рынки Японии, Южной Кореи, Канады, Мексикм, Вьетнама и Индонезии.
«Фармацевтика вряд ли попадет под жёсткие ограничения, учитывая высокую потребность США в этих товарах», – указала Рудая.
Эксперт отметила, что Евросоюзу необходимо не только найти новые рынки, но и активизировать сотрудничество со странами, с которыми уже имеются договорённости о свободной торговле или режиме экономического партнёрства.
Ранее Трамп заявил о введении пошлин в 30% на товары из Евросоюза и Мексики с 1 августа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru