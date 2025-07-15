Депутаты Госдумы приняли закон о поддержке студенческих семей

Документом определяется, что студенческой будет считаться семья, в которой муж и жена являются студентами, курсантами, аспирантами, ординаторами, адъюнктами или ассистентами-стажёрами. Возраст хотя бы одного из супругов не должен превышать 35 лет.

Отмечается, что принятый законопроект направлен на расширение мер поддержки молодых семей, в том числе студентов. При этом господдержка таким студенческим семьям будет предоставляться независимо от других программ.

Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил, что многодетные мамы-студентки смогут учиться в местных вузах бесплатно, сообщает RT.

