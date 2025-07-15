Депутаты Госдумы приняли закон о поддержке студенческих семей
Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении законопроект, закрепляющий в законодательстве о молодёжной политике понятие «студенческая семья».
Документом определяется, что студенческой будет считаться семья, в которой муж и жена являются студентами, курсантами, аспирантами, ординаторами, адъюнктами или ассистентами-стажёрами. Возраст хотя бы одного из супругов не должен превышать 35 лет.
Отмечается, что принятый законопроект направлен на расширение мер поддержки молодых семей, в том числе студентов. При этом господдержка таким студенческим семьям будет предоставляться независимо от других программ.
Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил, что многодетные мамы-студентки смогут учиться в местных вузах бесплатно, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Защитите старого пердуна!»: Вяземский пояснил фразу про «дураков в Липецке»
- Депутаты Госдумы приняли закон о поддержке студенческих семей
- Буцкая выступила за возврат штампа о браке и детях в паспорте
- Демограф назвал способ поднять рождаемость без урезания обучения в школе
- Россиянам объяснили, когда лучше покупать арбузы
- В профсоюзе полиции раскрыли главную опасность базы владельцев оружия
- Почувствуй себя нужным: Почему россияне скучают по работе в отпуске
- В Госдуме назвали причину утечек баз данных
- Лавров: Лидеры ЕС запрещают Украине вести переговоры с Россией
- Мишустин: На создание самолетов направят 765 млрд рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru