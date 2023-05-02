Маккарти отметил, что он выступает за дальнейшее оказание помощи Киеву. «Я не поддерживаю то, что ваша страна сделала с Украиной», — заявил политик россиянину после выступления в парламенте Израиля.

Какое именно СМИ представляет журналист, агентство не уточнило.

Ранее американский эксперт Дэниел Ларисон заявил, что предложенная сенаторами США резолюция, которая призывает Вашингтон добиваться восстановления границ Украины 1991 года и принять ее в Североатлантический альянс после окончания конфликта с Россией, опасна и может привести к затягиванию конфликта. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

