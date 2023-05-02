Конгрессмен США резко ответил журналисту из России на вопрос о поддержке Украины
Спикер Палаты представителей американского Конгресса Кевин Маккарти резко ответил российскому журналисту по поводу планов США сократить помощь Украине в ходе официального визита в Израиль. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Маккарти отметил, что он выступает за дальнейшее оказание помощи Киеву. «Я не поддерживаю то, что ваша страна сделала с Украиной», — заявил политик россиянину после выступления в парламенте Израиля.
Какое именно СМИ представляет журналист, агентство не уточнило.
Ранее американский эксперт Дэниел Ларисон заявил, что предложенная сенаторами США резолюция, которая призывает Вашингтон добиваться восстановления границ Украины 1991 года и принять ее в Североатлантический альянс после окончания конфликта с Россией, опасна и может привести к затягиванию конфликта. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+3 404 / сут.
Умерли
398 тыс.+30 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+4 503 / сут.
- Посольство РФ направило в МИД Польши ноту протеста из-за школы в Варшаве
- «Сразу в трех степенях»: Медведев высмеял предложение Киева создать «орден Бандеры»
- В Польше заявили о желании оппозиции и «половины Европы» восстановить отношения с Россией
- СМИ узнали о переговорах по зерновой сделке 3 мая
- СМИ: Российские бойцы могут тремя способами уничтожить танки Leopard
- «Желтый» уровень опасности объявлен в Москве и области из-за ветра
- Умер спортивный журналист Андрей Малосолов
- Конгрессмен США резко ответил журналисту из России на вопрос о поддержке Украины
- КГБ предупредило об обострении оперативной обстановки вокруг Белоруссии
- Лукашенко: Участились случаи проникновения диверсантов в Белоруссию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru