Госдеп США отреагировал на удары беспилотников по российским объектам
Представитель Государственного департамента США Ведант Патель прокомментировал сообщения об атаках украинских беспилотников на гражданские объекты в России.
«Я позволю нашим украинским партнерам рассказать о своих конкретных операциях, которые они решают предпринять. <...> Штаты собираются поддержать наших украинских партнеров, как мы это и делали», — цитирует Пателя РИА Новости.
Кроме того, представитель Госдепа пригрозил привлечь Москву к ответственности за начало специальной военной операции на Украине.
Ранее украинский беспилотник атаковал Суземский район Брянской области, в результате были повреждены частный дом, гараж и стоявший в нем автомобиль, напоминает телеканал «360».
На минувшей неделе два дрона атаковали нефтебазу в Севастополе, в результате загорелись четыре цистерны с топливом, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru