Конгресс США одобрил пакет помощи Украине

Палата представителей американского конгресса утвердила выделение Киеву дополнительной помощи на рекордную сумму в размере около 40 миллиардов долларов, следует из результатов голосования.

СМИ: Байден объявил о новом пакете помощи Украине на $150 млн

По информации СМИ, расширенный пакет предполагает выделение дополнительно 3,4 миллиарда на военную помощь и еще столько же — на гуманитарную. Пр

Ранее американский президент Джо Байден подписал закон о поставках оружия Украине по ленд-лизу. Документ упрощает оказание военной помощи Киеву.

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ФОТО: РИА Новости//Григорий Дубовицкий
ТЕГИ:Военная ОперацияУкраинаКонгресс США
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