Конгресс США одобрил пакет помощи Украине
Палата представителей американского конгресса утвердила выделение Киеву дополнительной помощи на рекордную сумму в размере около 40 миллиардов долларов, следует из результатов голосования.
По информации СМИ, расширенный пакет предполагает выделение дополнительно 3,4 миллиарда на военную помощь и еще столько же — на гуманитарную. Пр
Ранее американский президент Джо Байден подписал закон о поставках оружия Украине по ленд-лизу. Документ упрощает оказание военной помощи Киеву.
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