Конгресс США: Голосование о помощи Украине состоится после Пасхи

По его словам, в настоящее время ведется работа над документом.

Маккол отметил, что хотел бы утвердить выделение финансирования как можно скорее, так как «ситуация на Украине тяжелая».

Католическая Пасха в 2024 году отмечается 31 марта.

Ранее в США заявили об отсутствии у Киева оружия для успешного наступления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

