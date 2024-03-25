Конгресс США: Голосование о помощи Украине состоится после Пасхи

Спикер Палаты представителей американского Конгресса Майк Джонсон сообщил телеканалу CBS, что планирует после католической Пасхи представить на голосование проект закона по дальнейшему финансированию помощи Киеву.

В США конгрессмен обвинил оппонентов в продвижении пропаганды Зеленского

По его словам, в настоящее время ведется работа над документом.

Маккол отметил, что хотел бы утвердить выделение финансирования как можно скорее, так как «ситуация на Украине тяжелая».

Католическая Пасха в 2024 году отмечается 31 марта.

Ранее в США заявили об отсутствии у Киева оружия для успешного наступления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Григорий Дубовицкий
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