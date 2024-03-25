Конгресс США: Голосование о помощи Украине состоится после Пасхи
Спикер Палаты представителей американского Конгресса Майк Джонсон сообщил телеканалу CBS, что планирует после католической Пасхи представить на голосование проект закона по дальнейшему финансированию помощи Киеву.
По его словам, в настоящее время ведется работа над документом.
Маккол отметил, что хотел бы утвердить выделение финансирования как можно скорее, так как «ситуация на Украине тяжелая».
Католическая Пасха в 2024 году отмечается 31 марта.
Ранее в США заявили об отсутствии у Киева оружия для успешного наступления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru