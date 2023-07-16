В США заявили об отсутствии у Киева оружия для успешного наступления
У Киева нет необходимых вооружений для успешного контрнаступления. Такое мнение в интервью телеканалу CBS News высказал член Палаты представителей от Республиканской партии Майкл Маккол.
Конгрессмен заявил, что Вашингтону следовало еще год назад передать Киеву то оружие, которое он получает сейчас.
Политик указал на отсутствие у ВСУ истребителей F-16. Также Маккол обратил внимание, что Белый дом до сих пор не принял решение о поставке Украине оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS.
Как сообщает «Радиоточка НСН», заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в воскресенье заявила, что российские силы ведут наступление на трех участках фронта. Она признала, что ВС РФ продвигаются на купянском, авдеевском и марьинском направлениях.
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