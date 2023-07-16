Конгрессмен заявил, что Вашингтону следовало еще год назад передать Киеву то оружие, которое он получает сейчас.

Политик указал на отсутствие у ВСУ истребителей F-16. Также Маккол обратил внимание, что Белый дом до сих пор не принял решение о поставке Украине оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS.

Как сообщает «Радиоточка НСН», заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в воскресенье заявила, что российские силы ведут наступление на трех участках фронта. Она признала, что ВС РФ продвигаются на купянском, авдеевском и марьинском направлениях.

