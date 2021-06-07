Конфетка для Эрдогана. Турции не позволят откусить часть от Сирии

По данным Бюро нацбезопасности Сирии, северная и северо-западная части республики могут оказаться оккупированы турецкими военными. По мнению сирийских аналитиков, Анкара намерена установить свой суверенитет над указанными территориями, нарушая при этом договоренности с Россией.

Андрей Чупрыгин объяснил причину интереса Эрдогана на севере Сирии.

«Очевидно, воспоминания о том, как Турция присоединила Александретту, не оставляет равнодушным Эрдогана. Север Сирии, по мнению Турции, представляет собой жизненно важную территорию. Это неудивительно. Турция хочет себя обезопасить не от нынешней действующей угрозы в виде курдов, а от воображаемой угрозы в будущем. Логика какая – если мы их оставим, какая гарантия, что в будущем они не устроят на этой территории очередную базу, которая будет использоваться для террористических нападений», - рассказал он.

Однако аннексировать часть Сирии Турции не дадут другие арабские страны региона, уверен собеседник «Радиоточки НСН».