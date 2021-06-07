Конфетка для Эрдогана. Турции не позволят откусить часть от Сирии
Политолог Андрей Чупрыгин рассказал НСН о попытках Анкары укрепиться на территории Сирийской Арабской Республики.
Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Реджепу Эрдогану ближе собирание тюркских народов под крыло Турции, чем восстановление Османской империи.
«Я бы не стал говорить о том, что политику Эрдогана можно связать с восстановлением Османской империи. Скорее, это пантюркизм. А это совсем другая разница. Это собирание тюркских народов под крыло турецкой матери, но в этом плане они тогда должны подвинуться и отдать это место Туркмении. Пантюркизм – это краеугольный камень в политике Эрдогана. Он считает, что если он сможет собрать все народы под свое влияние, Турция будет, с его точки зрения, непобедима и будет диктовать условия не только всему Ближнему Востоку, но и Соединенным Штатам, например. По крайней мере, он так рассказывает своему электорату», - отметил он.
По данным Бюро нацбезопасности Сирии, северная и северо-западная части республики могут оказаться оккупированы турецкими военными. По мнению сирийских аналитиков, Анкара намерена установить свой суверенитет над указанными территориями, нарушая при этом договоренности с Россией.
Андрей Чупрыгин объяснил причину интереса Эрдогана на севере Сирии.
«Очевидно, воспоминания о том, как Турция присоединила Александретту, не оставляет равнодушным Эрдогана. Север Сирии, по мнению Турции, представляет собой жизненно важную территорию. Это неудивительно. Турция хочет себя обезопасить не от нынешней действующей угрозы в виде курдов, а от воображаемой угрозы в будущем. Логика какая – если мы их оставим, какая гарантия, что в будущем они не устроят на этой территории очередную базу, которая будет использоваться для террористических нападений», - рассказал он.
Однако аннексировать часть Сирии Турции не дадут другие арабские страны региона, уверен собеседник «Радиоточки НСН».
«Аннексия или присоединение северной части Сирии у Турции вряд ли получится. И не только потому, что Россия будет сильно возражать. Но этому все как один воспротивятся остальные арабские государства. Никто на сегодняшний день из арабских государств не позволит Турции аннексировать эту часть. Турция и так расценивается как серьезный конкурент политической гегемонии в подавляюще арабском регионе. Учитывая то, что ОАЭ тоже начинают рассматривать урегулирование отношений с режимом в Дамаске. Я думаю, что эти ребята, объединившись, скажут нет. В той или иной форме. Никому не хочется устраивать конфронтации, поэтому будут предлагать какую-то конфетку Турции, чтобы они успокоились и прекратили это безобразие», - констатировал политолог.
Ранее замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Александр Карпов рассказал, что Россия предложила Турции возобновить работу пунктов пропуска в идлибской зоне деэскалации в Сирии, а также в провинции Алеппо. 31 мая Россия и Турция провели там совместное патрулирование.
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