СМИ: Министры обороны России и Турции договорились о перемирии в Сирии

Министр обороны России Сергей Шойгу и его турецкий коллега Хулуси Акар в ходе телефонных переговоров договорились принять меры для предотвращения нарушения режима прекращения огня на севере Сирии, сообщает Reuters.

По словам турецкого министра, террористические группы должны быть «взяты под контроль как можно быстрее».

«Мы договорились совместно с российской стороной работать над этим вопросом», - добавил Акар.

Ранее посол России в Турции Алексей Ерхов был вызван в МИД Турции, где ему выразили обеспокоенность в связи с обострением ситуации в Идлибской зоне деэскалации, что угрожает стабильности и безопасности.

Замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Александр Карпов рассказал, чт Россия предложила Турции возобновить работу пунктов пропуска «Серакаб» и «Мизназ» в идлибской зоне деэскалации в Сирии, а также работу пункта пропуска «Абу Зейдин» в провинции Алеппо, сообщает RT.