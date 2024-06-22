Из-за атаки ВСУ на ЗАЭС нарушилась работа инфраструктуры
В результате атаки ВСУ на подстанцию «Радуга» инфраструктурные объекты ЗАЭС обесточены. Об этом сообщает Telegram-канал станции.
По данным источника, на объекте нарушено функционирование транспортного цеха, типографии и УПТК.
При этом представители организации добавили, что сейчас специалисты делают все необходимое для обеспечения ядерной безопасности.
Ранее директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявила, что атака ВСУ на вторую подстанцию в Энергодаре не оказала влияния на безопасность эксплуатации Запорожской АЭС, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru