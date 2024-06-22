Из-за атаки ВСУ на ЗАЭС нарушилась работа инфраструктуры

При этом представители организации добавили, что сейчас специалисты делают все необходимое для обеспечения ядерной безопасности.

Ранее директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявила, что атака ВСУ на вторую подстанцию в Энергодаре не оказала влияния на безопасность эксплуатации Запорожской АЭС, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».