Из-за атаки ВСУ на ЗАЭС нарушилась работа инфраструктуры

В результате атаки ВСУ на подстанцию «Радуга» инфраструктурные объекты ЗАЭС обесточены. Об этом сообщает Telegram-канал станции.

По данным источника, на объекте нарушено функционирование транспортного цеха, типографии и УПТК.

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При этом представители организации добавили, что сейчас специалисты делают все необходимое для обеспечения ядерной безопасности.

Ранее директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявила, что атака ВСУ на вторую подстанцию в Энергодаре не оказала влияния на безопасность эксплуатации Запорожской АЭС, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ПроисшествиеАтакаВСУУкраина

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