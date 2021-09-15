Компания Pfizer обнаружила примеси в ампулах вакцины в Японии

При этом такие ампулы были обнаружены в разных районах страны с 13 сентября. На пресс-конференции в Токио представители компании пояснили, что примеси образовались из-за нерастворившегося осадка. Все обнаруженные ампулы с осадком относятся к одному и тому же лоту FF53357.

При этом в Pfizer подчеркнули, что продолжат изучать вопрос, результаты рассмотрения будут опубликованы. Случаи обнаружения белого осадка в ампулах с вакциной были обнаружены в префектурах Токио, Канагава, Осака и Сайтама.

Нужно ревакцинироваться или нет, должны определять врачи, а не производители вакцин, заявил в эфире НСН депутат Госдумы РФ уходящего созыва, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко