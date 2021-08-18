«Спутник Лайт» показал высокую эффективность при вакцинации в Парагвае

Российская однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» продемонстрировала высокие показатели безопасности и эффективность на уровне 93,5% в ходе вакцинации в Парагвае. Как пишет ТАСС, об этом заявили в Российском фонде прямых инвестиций. В РФПИ подчеркнули, что расчет эффективности проводился на основе анализа данных 320 тысяч человек. Все они сделали прививку российским однокомпонентным препаратом.

В фонде ранее заявляли о высокой безопасности применения «Спутника Лайт» в сочетании с зарубежными вакцинами. Соответствующие исследования проводились в Аргентине, подчеркивает Газета.ру.