«Спутник Лайт» показал высокую эффективность при вакцинации в Парагвае

Российская однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» продемонстрировала высокие показатели безопасности и эффективность на уровне 93,5% в ходе вакцинации в Парагвае. Как пишет ТАСС, об этом заявили в Российском фонде прямых инвестиций. В РФПИ подчеркнули, что расчет эффективности проводился на основе анализа данных 320 тысяч человек. Все они сделали прививку российским однокомпонентным препаратом.

В фонде ранее заявляли о высокой безопасности применения «Спутника Лайт» в сочетании с зарубежными вакцинами. Соответствующие исследования проводились в Аргентине, подчеркивает Газета.ру.

Гинцбург заявил об эффективности вакцинации «Спутником» и Pfizer

Кстати, РФПИ предложил компании Pfizer использовать «Спутник Лайт» в качестве бустерного, третьего укола, сообщает официальный Twitter-аккаунт вакцины.

В сообщении говорится, что в США и Израиле растёт число случаев нового штамма коронавируса, что говорит о необходимости гетерогенного бустера для вакцин с мРНК. Поэтому РФПИ предлагает Pfizer использовать «Спутник Лайт» в качестве третьего укола «для усиления и продления иммунного ответа».


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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
ТЕГИ:Иммунитет КоронавирусВакцина
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