Назван самый опасный путь передачи коронавируса
Врач-инфекционист Светлана Малиновская рассказала о самом опасном способе передачи коронавирусной инфекции. По ее словам, при заражении COVID-19 воздушно-капельным путём вирусные частицы мгновенно попадают в глубокие отделы дыхательной системы. Там они начинают размножаться, поэтому такой способ инфицирования считается самым опасным, передает «РИА Новости».
По мнению Малиновской, тяжесть течения коронавируса связана со способом попадания вируса в организм. При этом, наиболее опасным является воздушно-капельный путь передачи заболевания.
Как пояснила Малиновская, люди заражаются COVID-19 двумя основными способами: воздушно-капельным и контактным.
При первом COVID-19 передаётся с частицами слизи из носоглотки или слюной, при втором — во время прямого контакта со слизистыми инфицированного. Например, при поцелуе или если заразившийся чихал в ладони, а затем пожал другому человеку руку.
Ранее сообщалось, что новые вакцины от COVID-19 будут содержать несколько штаммов вируса. Состав препаратов от COVID-19 в будущем придется довольно часто менять, пишут «Известия» со ссылкой на директора российского научного центра «Вектор» Рината Максютова.
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