Командира взвода ВСУ осудят за расстрел мирных жителей

Военного обвиняют в покушении на убийство, убийстве, а также жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории. Ранее он уже был приговорен к 26 годам колонии строгого режима по другому делу.

Вменяемое Казымову преступление было совершено в марте 2022 года. Следствие полагает, что он приказал подчиненным обстрелять поселок Мирный осколочно-фугасными минами, в результате чего пострадали женщина и ребенок, а также погиб мужчина.

Ранее суд в ДНР приговорил четверых военнослужащих ВСУ к пожизненному лишению свободы за расстрел мирных жителей Мариуполя.

