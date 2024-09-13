Командира взвода ВСУ осудят за расстрел мирных жителей

Прокуратура ДНР направила в суд дело 27-летнего командира взвода ВСУ Алексея Казымова, по приказу которого был обстрелян поселок Мирный (Мариуполь). Об этом сообщила республиканская прокуратура.

Украинского военного приговорили к 24 годам колонии за расстрел мирного жителя

Военного обвиняют в покушении на убийство, убийстве, а также жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории. Ранее он уже был приговорен к 26 годам колонии строгого режима по другому делу.

Вменяемое Казымову преступление было совершено в марте 2022 года. Следствие полагает, что он приказал подчиненным обстрелять поселок Мирный осколочно-фугасными минами, в результате чего пострадали женщина и ребенок, а также погиб мужчина.

Ранее суд в ДНР приговорил четверых военнослужащих ВСУ к пожизненному лишению свободы за расстрел мирных жителей Мариуполя.

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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