Украинского военного приговорили к 24 годам колонии за расстрел мирного жителя

Следствием установлено, что, находясь в Мариуполе на боевой позиции «Садик», осужденный расстрелял шедшего по улице мирного жителя 14 марта 2022 года.

Маловичко признали виновным в убийстве и жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил ассистента по безопасности специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Вадима Голду к 14 годам заключения за шпионаж.

