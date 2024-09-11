Украинского военного приговорили к 24 годам колонии за расстрел мирного жителя
Командир взвода роты снайперов отдельной бригады морской пехоты ВСУ Александр Маловичко приговорен к 24 годам лишения свободы Верховным судом ДНР. Об этом сообщила региональная прокуратура.
Следствием установлено, что, находясь в Мариуполе на боевой позиции «Садик», осужденный расстрелял шедшего по улице мирного жителя 14 марта 2022 года.
Маловичко признали виновным в убийстве и жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории.
Ранее Верховный суд ДНР приговорил ассистента по безопасности специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Вадима Голду к 14 годам заключения за шпионаж.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru