Украинского военного приговорили к 24 годам колонии за расстрел мирного жителя

Командир взвода роты снайперов отдельной бригады морской пехоты ВСУ Александр Маловичко приговорен к 24 годам лишения свободы Верховным судом ДНР. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Военнослужащие ВСУ получили пожизненные сроки за расстрел жителей Мариуполя

Следствием установлено, что, находясь в Мариуполе на боевой позиции «Садик», осужденный расстрелял шедшего по улице мирного жителя 14 марта 2022 года.

Маловичко признали виновным в убийстве и жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил ассистента по безопасности специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Вадима Голду к 14 годам заключения за шпионаж.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:УбийствоВСУДНРСудПриговор

Горячие новости

Все новости

партнеры