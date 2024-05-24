Военнослужащие ВСУ получили пожизненные сроки за расстрел жителей Мариуполя

Судом установлено, что преступления были совершены в марте-апреле 2022 года. Военнослужащими мотопехотного батальона ВСУ «Запорожье». Во время нахождения на боевой позиции Мариупольского металлургического комбината украинские военные открыли огонь из автоматов по трем гражданским лицам, из которых один погиб, двое других спаслись.

Кроме того, в 2023 году в отношении осужденных были вынесены Верховным судом ДНР обвинительные приговоры. Их также признали виновными в убийствах мирных жителей.

Ранее Верховный суд ДНР заочно приговорил к пожизненному заключению в колонии особого режима младшего инспектора комендантского отделения морской охраны государственной пограничной службы Украины Алексея Гребенкина.

