Командира ВСУ заочно приговорили к 20 годам колонии за обстрел Стаханова

Суд в ЛНР заочно приговорил к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима командира 26-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ Андраника Гаспаряна, который приказал обстрелять город Стаханов. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.

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Гаспаряна признали виновным в применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, жестоком обращении с гражданским населением, умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества и покушении по мотивам политической, идеологической ненависти. Заочно осужденного объявили в международный розыск.

Установлено, что Гаспарян в июле 2020 года приказал подчиненным обстрелять объекты инфраструктуры в Стаханове из тяжелых артиллерийских орудий. В ходе обстрела пострадали дома местных жителей.

Ранее Южный окружной военный суд приговорил украинского военного, члена батальона «Азов» (запрещен на территории России) Владислава Плахотника к 18 годам лишения свободы.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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