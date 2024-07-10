Командира ВСУ заочно приговорили к 20 годам колонии за обстрел Стаханова

Гаспаряна признали виновным в применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, жестоком обращении с гражданским населением, умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества и покушении по мотивам политической, идеологической ненависти. Заочно осужденного объявили в международный розыск.

Установлено, что Гаспарян в июле 2020 года приказал подчиненным обстрелять объекты инфраструктуры в Стаханове из тяжелых артиллерийских орудий. В ходе обстрела пострадали дома местных жителей.

Ранее Южный окружной военный суд приговорил украинского военного, члена батальона «Азов» (запрещен на территории России) Владислава Плахотника к 18 годам лишения свободы.

