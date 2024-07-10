Командира ВСУ заочно приговорили к 20 годам колонии за обстрел Стаханова
Суд в ЛНР заочно приговорил к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима командира 26-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ Андраника Гаспаряна, который приказал обстрелять город Стаханов. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.
Гаспаряна признали виновным в применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, жестоком обращении с гражданским населением, умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества и покушении по мотивам политической, идеологической ненависти. Заочно осужденного объявили в международный розыск.
Установлено, что Гаспарян в июле 2020 года приказал подчиненным обстрелять объекты инфраструктуры в Стаханове из тяжелых артиллерийских орудий. В ходе обстрела пострадали дома местных жителей.
Ранее Южный окружной военный суд приговорил украинского военного, члена батальона «Азов» (запрещен на территории России) Владислава Плахотника к 18 годам лишения свободы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Аэрофлот» возобновит полеты на Гоа с 1 октября
- Следствие попросило заочно арестовать иноагента Лазареву за оправдание терроризма
- Мизулина: Блогер Гасанов находится в бегах
- Польша прекратила пропуск грузовиков на границе с Белоруссией
- Ученые открыли новый вид динозавров
- Опрос показал, что 70% россиян не носят с собой наличные
- В РПЦ ответили на обращение Пугачевой к «терпеливому Богу»
- В Грузии появилось движение против евроинтеграции
- Турецкий актер Бурак Озчивит выступит на концертах в России
- Худруком балетной труппы Мариинского театра стал Андриан Фадеев
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru