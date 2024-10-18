Командир ВСУ заочно предстанет перед российским судом

Следствие полагает, что преступление было совершено 23 февраля 2024 года. Сбитый самолет не являлся боевым, на его борту не было оружия. Украинские военнослужащие выполнили приказ своего командира, все 10 членов экипажа, находящихся на борту, погибли.

Против Дзямана возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».

Ранее сообщалось, что шведский наемник Келл Микаэль Скиллт предстанет перед судом в ДНР.

