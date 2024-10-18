Командир ВСУ заочно предстанет перед российским судом
Командир 138-й зенитной ракетной бригады воздушного командования «Восток» ВСУ Николай Дзяман заочно предстанет перед Южным окружным военным судом Ростова-на-Дону за то, что он приказал сбить над Краснодарским краем самолет ВКС России. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.
Следствие полагает, что преступление было совершено 23 февраля 2024 года. Сбитый самолет не являлся боевым, на его борту не было оружия. Украинские военнослужащие выполнили приказ своего командира, все 10 членов экипажа, находящихся на борту, погибли.
Против Дзямана возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».
Ранее сообщалось, что шведский наемник Келл Микаэль Скиллт предстанет перед судом в ДНР.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru