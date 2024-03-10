Команда Трампа выпустила видео с падениями и ошибками Байдена

Предвыборный штаб экс-главы США Дональда Трампа выпустил видеоролик с падениями действующего президента Джо Байдена, сообщает «РЕН ТВ».

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9 марта Байден представил свой предвыборный ролик, который он начал со слов о своем преклонном возрасте. В ответ команда Трампа опубликовала свой видеоролик под названием «немолодой парень».

Видео начинается с «признания» главы государства о своем возрасте, после чего следует подборка падений и ляпов Байдена.

Ранее Трамп обвинил Байдена в намерении нечестно выиграть выборы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
ТЕГИ:Выборы Президента СШАДональд ТрампДжо Байден

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