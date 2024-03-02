СМИ: Врачи дали негативный прогноз по здоровью Байдена

Ранее было опубликовано заключение терапевта, согласно которому у Байдена выявили обструктивное апноэ во сне, артрит, гиперлипидемию и гастроэзофагеальный рефлюкс. Кроме того, летом 2023 года Белый дом сообщал, что американский президент использует аппарат для улучшения вентиляции легких во время сна.

«Нарушение ритма сердца - мерцательная аритмия, как постоянная, так и пароксизмальная форма, может приводить к сосудистым катастрофам: инсультам, инфарктам миокарда и тромбоэмболии легочной артерии», — рассказал РИА Новости врач-кардиолог.

Медик предупредил, что при длительном течении болезни появляются сердечная недостаточность, отеки, одышка, и патология требует регулярного наблюдения кардиологом и постоянного приема лекарств.

В свою очередь, врач-невролог прокомментировал выявленную у Байдена периферическую нейропатию нижних конечностей. Заболевание возникает в связи с поражением периферических отделов нервной системы и проявляется нарушением чувствительности, слабостью в ногах, изменением походки.

По словам врача-психиатра, у американского президента могут быть прогрессирующие нейродегенеративные заболевания, в том числе болезнь Альцгеймера и деменция с тельцами Леви. Эксперт объяснил это особенностями поведения, мимики, речи и когнитивных функций политика.

Кроме того, врач-терапевт отметил, что обнаруженная у Байдена гиперлипидемия приводит к образованию атеросклеротических бляшек в сосудах, провоцирует нарушение их кровоснабжения и последующее развитие различных острых и хронических сосудистых заболеваний. При этом артрит, которым страдает американский президент США, может вызывать хронический болевой синдром, деформацию и ограничение подвижности суставов. Это нарушает функции опоры и передвижения. Врач заключил, что прогноз по здоровью политика негативный, ему требуется комплексная помощь, «включающая большое количество лекарственных препаратов и непрерывные реабилитационные мероприятия».

