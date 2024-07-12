Команда Байдена попросила радиостанцию удалить два отрывка из интервью президента

Сеть радиостанций Civic Media в США призналась, что команда главы государства Джо Байдена попросила удалить два отрывка из интервью, опубликованного после провальных дебатов с экс-президентом Дональдом Трампом, сообщает РИА Новости.

Байден заявил, что был «без сил» на дебатах с Трампом

В компании сообщили, что сразу после того, как было записано телефонное интервью, представители предвыборного штаба Байдена попросили внести два изменения в запись, прежде чем она выйдет в эфир.

Радиостанция отметила, что этот случай идет вразрез с журналистскими стандартами.

Ранее в предвыборном штабе американского президента Джо Байдена подтвердили, что заранее предлагали вопросы журналистам для интервью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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