Команда Байдена попросила радиостанцию удалить два отрывка из интервью президента

В компании сообщили, что сразу после того, как было записано телефонное интервью, представители предвыборного штаба Байдена попросили внести два изменения в запись, прежде чем она выйдет в эфир.

Радиостанция отметила, что этот случай идет вразрез с журналистскими стандартами.

Ранее в предвыборном штабе американского президента Джо Байдена подтвердили, что заранее предлагали вопросы журналистам для интервью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

