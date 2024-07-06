Байден заявил, что был «без сил» на дебатах с Трампом

Президент США Джо Байден взял на себя ответственность за провал на дебатах с бывшим лидером страны Дональдом Трампом в июне. Об этом политик заявил в интервью телеканалу ABC News.

Байден признал, что «облажался» во время дебатов с Трампом

«В том, как я был подготовлен, нет ничьей вины, кроме моей», — подчеркнул Байден.

По словам американского президента, он был простужен и «ужасно» себя чувствовал. Байден также отметил, что был «без сил» и «не слушал своих инстинктов» в том, что касалось подготовки к встрече.

Ранее Дональд Трамп заявил, что не верит оправданиям американского президента о неудачном выступлении на дебатах. Бывший глава государства предложил Байдену провести новые дебаты без модерации.

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ФОТО: AP / ТАСС
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