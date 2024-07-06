Байден заявил, что был «без сил» на дебатах с Трампом

«В том, как я был подготовлен, нет ничьей вины, кроме моей», — подчеркнул Байден.

По словам американского президента, он был простужен и «ужасно» себя чувствовал. Байден также отметил, что был «без сил» и «не слушал своих инстинктов» в том, что касалось подготовки к встрече.

Ранее Дональд Трамп заявил, что не верит оправданиям американского президента о неудачном выступлении на дебатах. Бывший глава государства предложил Байдену провести новые дебаты без модерации.

