СМИ: В штабе Байдена подтвердили, что заранее предлагали вопросы журналистам для интервью

Об этом стало известно после того, как американские радиоведущие рассказали, что получали список вопросов от команды главы государства. В штабе Байдена пообещали больше так не делать.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с НСН заявил, что Джо Байден не сможет составить достойную конкуренцию харизматичному и популярному Дональду Трампу, при этом заменить президента в Демократической партии никто не сможет.

