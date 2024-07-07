СМИ: В штабе Байдена подтвердили, что заранее предлагали вопросы журналистам для интервью
В предвыборном штабе американского президента Джо Байдена подтвердили, что заранее предлагали вопросы журналистам для интервью, сообщает CNN.
Об этом стало известно после того, как американские радиоведущие рассказали, что получали список вопросов от команды главы государства. В штабе Байдена пообещали больше так не делать.
Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с НСН заявил, что Джо Байден не сможет составить достойную конкуренцию харизматичному и популярному Дональду Трампу, при этом заменить президента в Демократической партии никто не сможет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru