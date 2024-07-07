СМИ: В штабе Байдена подтвердили, что заранее предлагали вопросы журналистам для интервью

В предвыборном штабе американского президента Джо Байдена подтвердили, что заранее предлагали вопросы журналистам для интервью, сообщает CNN.

Байден заявил, что был «без сил» на дебатах с Трампом

Об этом стало известно после того, как американские радиоведущие рассказали, что получали список вопросов от команды главы государства. В штабе Байдена пообещали больше так не делать.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с НСН заявил, что Джо Байден не сможет составить достойную конкуренцию харизматичному и популярному Дональду Трампу, при этом заменить президента в Демократической партии никто не сможет.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Президент СШАДжо Байден

Горячие новости

Все новости

партнеры