Колонна с эвакуированными из Газы россиянами направилась в Каир
12 ноября 202321:59
Колонна с первой группой эвакуированных из сектора Газа россиян направилась в столицу Египта Каир, заявила пресс-служба МЧС России в Telegram.
«В настоящее время граждане на автобусах направлены в Каир, где развернут оперативный штаб», - говорится в сообщении.
В пути эвакуированных сопровождают психологи и медицинские работники. Людей обеспечили питанием и водой.
Эвакуация россиян из Газы началась в воскресенье, 12 ноября. Контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с Египтом пересекли 70 человек, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru