Колонна с эвакуированными из Газы россиянами направилась в Каир

Колонна с первой группой эвакуированных из сектора Газа россиян направилась в столицу Египта Каир, заявила пресс-служба МЧС России в Telegram.

Захарова заявила о более тысячи человек в списках на эвакуацию из Газы

«В настоящее время граждане на автобусах направлены в Каир, где развернут оперативный штаб», - говорится в сообщении.

В пути эвакуированных сопровождают психологи и медицинские работники. Людей обеспечили питанием и водой.

Эвакуация россиян из Газы началась в воскресенье, 12 ноября. Контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с Египтом пересекли 70 человек, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Андрей Стенин
ТЕГИ:ЕгипетРоссиянеСектор Газа

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