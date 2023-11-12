Колонна с эвакуированными из Газы россиянами направилась в Каир

«В настоящее время граждане на автобусах направлены в Каир, где развернут оперативный штаб», - говорится в сообщении.

В пути эвакуированных сопровождают психологи и медицинские работники. Людей обеспечили питанием и водой.

Эвакуация россиян из Газы началась в воскресенье, 12 ноября. Контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с Египтом пересекли 70 человек, отмечает «Радиоточка НСН».

