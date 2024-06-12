Количество стран-участников украинской конференции в Швейцарии уменьшилось до 78

Представители Евросоюза не раскрыли, какие именно государства отказались участвовать в мероприятии.

Ранее глава МИД КНР Ван И заявил, что Китай призывает организовать мирную конференцию по Украине, которую поддержали бы как Москва, так и Киев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

