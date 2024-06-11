СМИ: В заявлении по итогам встречи в Швейцарии не будет пункта о выводе ВС РФ
В заявлении по итогам украинской конференции в Швейцарии не будет требования о выводе российских войск, сообщает NHK со ссылкой на проект документа.
По данным телеканала, в итоговом заявлении будут три пункта, предложенных украинским лидером Владимиром Зеленским. Это вопросы атомной и продовольственной безопасности, освобождение пленных и возвращение украинских детей.
В документе также планируется подчеркнуть важность участия Москвы в последующем мирном урегулировании.
Ранее глава МИД КНР Ван И заявил, что Китай призывает организовать мирную конференцию по Украине, которую поддержали бы как Москва, так и Киев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru