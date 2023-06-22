Количество пострадавших в результате взрыва в Париже увеличилось до 37

В Париже количество пострадавших в результате взрыва в доме увеличилось до 37, сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

При взрыве в центре Парижа пострадали 16 человек

По его словам, состояние четверых госпитализированных ухудшилось. Двух человек до сих пор не удалось найти под обломками.

Ранее сообщалось о 29 пострадавших. Также назывались две возможные причины произошедшего, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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