Названа возможная причина взрыва в Париже
22 июня 202300:42
Прокуратура Парижа в качестве основной версии причины взрыва в здании назвала нарушение правил безопасности, сообщает ТАСС.
Другая возможная причина - «неосторожность отдельных лиц». Расследованием взрыва занимается служба юридической полиции. Следователям предстоит опросить пострадавших и изучить записи камер видеонаблюдения.
Тем временем, в результате взрыва в доме количество пострадавших увеличилось до 29. Состояние четверых оценивается как критическое.
Ранее говорилось о 16 пострадавших, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru