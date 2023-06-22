Названа возможная причина взрыва в Париже

Прокуратура Парижа в качестве основной версии причины взрыва в здании назвала нарушение правил безопасности, сообщает ТАСС.

Взрыв прогремел в старейшем районе Парижа

Другая возможная причина - «неосторожность отдельных лиц». Расследованием взрыва занимается служба юридической полиции. Следователям предстоит опросить пострадавших и изучить записи камер видеонаблюдения.

Тем временем, в результате взрыва в доме количество пострадавших увеличилось до 29. Состояние четверых оценивается как критическое.

Ранее говорилось о 16 пострадавших, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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