МИД РФ: Заявление КНР о якобы поддержке 30-дневного перемирия является фейком
Информация о том, что в МИД Китая якобы поддерживают предложенное Украиной, Евросоюзом и США 30-дневное прекращение огня, является фейком. Об этом говорится в заявилении МИД РФ.
В ведомстве указали, что этот фейк «был вброшен в инфополе украинским ресурсом «Укринформ».
«Украинское агентство не смогло придумать ничего лучше, чем... открыто переврать слова официального представителя МИД КНР Линь Цзяня, озвучившего 12 мая позицию Пекина по украинскому кризису», - подчеркнули в российском дипведомстве.
Ранее Линь Цзян опроверг информацию о том, что Китай якобы поставляет вооружение России, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru