МИД РФ: Заявление КНР о якобы поддержке 30-дневного перемирия является фейком

В ведомстве указали, что этот фейк «был вброшен в инфополе украинским ресурсом «Укринформ».

«Украинское агентство не смогло придумать ничего лучше, чем... открыто переврать слова официального представителя МИД КНР Линь Цзяня, озвучившего 12 мая позицию Пекина по украинскому кризису», - подчеркнули в российском дипведомстве.

Ранее Линь Цзян опроверг информацию о том, что Китай якобы поставляет вооружение России, сообщает RT.

