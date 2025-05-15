Индия и Пакистан до 18 мая продлили режим прекращения огня
15 мая 202518:02
Индия и Пакистан договорились о продлении до 18 мая режима прекращения огня. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава пакистанского МИД Исхак Дар.
Он напомнил, что режим прекращения огня изначально действовал до 12 мая, затем командующие военными операциями договорились о его продлении до 14 мая.
«Дальнейшие переговоры привели к продлению прекращения огня до 18 мая», — заключил Дар.
Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что индийская армия приостановила удары по территории Пакистана, пишут «Известия».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru