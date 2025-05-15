Индия и Пакистан до 18 мая продлили режим прекращения огня

Индия и Пакистан договорились о продлении до 18 мая режима прекращения огня. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава пакистанского МИД Исхак Дар.

Трамп заявил, что Индия и Пакистан согласились на полное прекращение огня

Он напомнил, что режим прекращения огня изначально действовал до 12 мая, затем командующие военными операциями договорились о его продлении до 14 мая.

«Дальнейшие переговоры привели к продлению прекращения огня до 18 мая», — заключил Дар.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что индийская армия приостановила удары по территории Пакистана, пишут «Известия».

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Фото: telegram.org
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