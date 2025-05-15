Глава Крыма Аксенов предложил запретить мигрантам перевозить семьи в Россию
Мигранты не должны перевозить свои семьи в Россию. Такую инициативу озвучил глава республики Крым Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
Он объявил, что готовит законодательную инициативу по ужесточению миграционной политики. По его мнению, иностранные специалисты должны уезжать домой сразу же после выполнения работ. Необходимо также исключить получение российского паспорта на основании трудовой визы, добавил чиновник.
Аксенов отметил, что всех мигрантов, которые нарушили закон, стоит сразу же депортировать. Он подчеркнул, что такие меры не являются дискриминационными, так как вопрос миграции касается национальной безопасности.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что сокращение числа мигрантов не в интересах России, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru