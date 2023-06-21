При взрыве в центре Парижа пострадали 16 человек
21 июня 202320:06
При взрыве в Пятом округе в центре Парижа пострадали 16 человек, сообщает Le Parisien.
Состояние семи пострадавших оценивается как критическое. Девять находятся в тяжелом состоянии. Причина взрыва пока не известна.
Власти призвали граждан не приближаться к месту взрыва. Прилегающая территория оцеплена. Там работают спасатели, медики и сотрудники полиции.
Взрыв прогремел на улице Сен-Жак. Обрушились фасады нескольких зданий. Эвакуирован сектор вокруг госпиталя Валь-де-Грас, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru