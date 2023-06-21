При взрыве в центре Парижа пострадали 16 человек

При взрыве в Пятом округе в центре Парижа пострадали 16 человек, сообщает Le Parisien.

До 13 выросло число раненых при взрыве на Тамбовском пороховом заводе

Состояние семи пострадавших оценивается как критическое. Девять находятся в тяжелом состоянии. Причина взрыва пока не известна.

Власти призвали граждан не приближаться к месту взрыва. Прилегающая территория оцеплена. Там работают спасатели, медики и сотрудники полиции.

Взрыв прогремел на улице Сен-Жак. Обрушились фасады нескольких зданий. Эвакуирован сектор вокруг госпиталя Валь-де-Грас, передает «Радиоточка НСН».

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