При взрыве в центре Парижа пострадали 16 человек

Состояние семи пострадавших оценивается как критическое. Девять находятся в тяжелом состоянии. Причина взрыва пока не известна.

Власти призвали граждан не приближаться к месту взрыва. Прилегающая территория оцеплена. Там работают спасатели, медики и сотрудники полиции.

Взрыв прогремел на улице Сен-Жак. Обрушились фасады нескольких зданий. Эвакуирован сектор вокруг госпиталя Валь-де-Грас, передает «Радиоточка НСН».

