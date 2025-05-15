Болельщики «Кёльна» сломали нос своему игроку во время пьянки
Ночью в воскресенье 12 мая нападающему немецкого футбольного клуба «Кельн» Тиму Лемперле разбили лицо собственные фанаты. Об этом стало известно изданию Bild.
Сообщается, что игрок отправился на вечеринку на теплоходе под названием Daydrinking («Дневная пьянка»). Некоторые болельщики узнали его и попросили быть сдержанным. Футболист резко реагировал на замечания и вступал в перепалки.
Вечером Лемперле покинул корабль и столкнулся с фанатами на улице. Он помочился на стену на улице, за что его ударили кулаком по лицу. Форвард получил перелом носа. Уточняется, что в его крови обнаружили дозу алкоголя, равную 6,5 литрам пива.
Ранее игрок ФК «Сибирь» получил перелом челюсти в драке с одноклубником, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru