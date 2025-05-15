Болельщики «Кёльна» сломали нос своему игроку во время пьянки

Сообщается, что игрок отправился на вечеринку на теплоходе под названием Daydrinking («Дневная пьянка»). Некоторые болельщики узнали его и попросили быть сдержанным. Футболист резко реагировал на замечания и вступал в перепалки.

Вечером Лемперле покинул корабль и столкнулся с фанатами на улице. Он помочился на стену на улице, за что его ударили кулаком по лицу. Форвард получил перелом носа. Уточняется, что в его крови обнаружили дозу алкоголя, равную 6,5 литрам пива.

Ранее игрок ФК «Сибирь» получил перелом челюсти в драке с одноклубником, напоминает НСН.

