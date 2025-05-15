СМИ: Замдиректор департамента Минтранса задержан в Москве
Сотрудники полиции арестовали заместителя директора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России Владимира Луговенко в Москве. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на источники в правоохранительных органах.
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Чиновник был задержан из-за обвинений в противодействии конкуренции. Подробности расследования и уголовного дела против него пока неизвестны.
Уточняется, что само задержание состоялось еще 7 мая 2025 года. Луговенко пока не обращался к правоохранителям с обжалованием ареста.
Ранее в Ростовской области был задержан глава управления МВД по делам миграции, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru