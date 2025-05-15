СМИ: Замдиректор департамента Минтранса задержан в Москве

Чиновник был задержан из-за обвинений в противодействии конкуренции. Подробности расследования и уголовного дела против него пока неизвестны.

Уточняется, что само задержание состоялось еще 7 мая 2025 года. Луговенко пока не обращался к правоохранителям с обжалованием ареста.

Ранее в Ростовской области был задержан глава управления МВД по делам миграции, напоминает НСН.

