СМИ: Замдиректор департамента Минтранса задержан в Москве

Сотрудники полиции арестовали заместителя директора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России Владимира Луговенко в Москве. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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Чиновник был задержан из-за обвинений в противодействии конкуренции. Подробности расследования и уголовного дела против него пока неизвестны.

Уточняется, что само задержание состоялось еще 7 мая 2025 года. Луговенко пока не обращался к правоохранителям с обжалованием ареста.

Ранее в Ростовской области был задержан глава управления МВД по делам миграции, напоминает НСН.

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ФОТО: ТАСС / Артем Коротаев
ТЕГИ:МинтрансКоррупцияКоррупция В России

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