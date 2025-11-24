При тушении пожара в Саратовской области нашли тела двух человек

Тела двух человек обнаружили во время тушения пожара в частном доме в селе Лопуховка Саратовской области. Об этом сообщило региональное управление МЧС.

«Аткарский район, село Лопуховка, улица Советская. Горел частный деревянный дом на площади 32 квадратных метра», - рассказали в ведомстве.

При тушении специалисты нашли тела хозяина дома 1961 года рождения и женщины 1986 г.р. Причина пожара пока не установлена, дознаватели МЧС приступили к работе.

