Количество льда в Антарктиде уменьшилось до рекордного уровня

В Антарктиде зафиксирован рекордно низкий за всю историю наблюдений уровень льда. Об этом сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института.

А в Арктике 2023 года занимает четвертое место в рейтинге летних минимумов, наблюдение ведется 40 лет.

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В июле этого года самый крупный на планете айсберг А23а начал активный дрейф со скоростью свыше 150 километров в месяц к берегам Антарктиды. В течение последних 30 лет он сидел на мели после отделения от Антарктиды, сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ). Ученые считают, что айсберг, скорее всего, вынесет на «чистую воду» уже в нынешнем году и «дни его будут сочтены».

Новый рекорд средней температуры на планете — «смертный приговор» для человечества, заявил ранее климатолог Института изменения климата и окружающей среды Грэнтэма при Имперском колледже Великобритании Фридерике Отто, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института
ТЕГИ:АнтарктидаПотеплениеКлимат

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