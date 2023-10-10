Количество льда в Антарктиде уменьшилось до рекордного уровня
В Антарктиде зафиксирован рекордно низкий за всю историю наблюдений уровень льда. Об этом сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института.
А в Арктике 2023 года занимает четвертое место в рейтинге летних минимумов, наблюдение ведется 40 лет.
В июле этого года самый крупный на планете айсберг А23а начал активный дрейф со скоростью свыше 150 километров в месяц к берегам Антарктиды. В течение последних 30 лет он сидел на мели после отделения от Антарктиды, сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ). Ученые считают, что айсберг, скорее всего, вынесет на «чистую воду» уже в нынешнем году и «дни его будут сочтены».
Новый рекорд средней температуры на планете — «смертный приговор» для человечества, заявил ранее климатолог Института изменения климата и окружающей среды Грэнтэма при Имперском колледже Великобритании Фридерике Отто, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru