Количество льда в Антарктиде уменьшилось до рекордного уровня

В Антарктиде зафиксирован рекордно низкий за всю историю наблюдений уровень льда. Об этом сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института.

А в Арктике 2023 года занимает четвертое место в рейтинге летних минимумов, наблюдение ведется 40 лет.