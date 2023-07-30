Блинкен сравнил изменение климата с угрозой ядерной войны
Угроза ядерной войны не опаснее проблемы изменения климата, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью новостной программе «60 минут» на австралийском телевидении.
По его словам, изменение климата и риск ядерной войны несут одинаковую угрозу для человечества. Говорить об иерархии в данном случае не имеет смысла, считает глава Госдепа.
Блинкен назвал глобальное потепление «экзистенциальным вызовом».
Ранее крупнейший на планете айсберг А23а начал дрейфовать со скоростью более 150 километров в месяц к берегам Антарктиды. Его площадь превышает четыре тысячи квадратных метров, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Армия Белоруссии начала занятия с инструкторами ЧВК «Вагнер»
- ЭКОВАС допустило применение силы против мятежников в Нигере
- ВСУ обстреляли поселок Прилесье в Белгородской области
- Блинкен сравнил изменение климата с угрозой ядерной войны
- На Урале в ДТП с уснувшим водителем погибли три человека
- Пушилин: экипаж остановившего колонну ВСУ танка представят к награде
- СМИ: ВСУ дважды за день обстреляли автомобильный пункт «Теткино»
- В Пакистане в результате взрыва погибли 35 человек
- В Индии резко выросло число заразившихся лихорадкой Денге
- Бывший советник Кучмы призвал Зеленского остановить мобилизацию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru