Блинкен сравнил изменение климата с угрозой ядерной войны

Угроза ядерной войны не опаснее проблемы изменения климата, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью новостной программе «60 минут» на австралийском телевидении.

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По его словам, изменение климата и риск ядерной войны несут одинаковую угрозу для человечества. Говорить об иерархии в данном случае не имеет смысла, считает глава Госдепа.

Блинкен назвал глобальное потепление «экзистенциальным вызовом».

Ранее крупнейший на планете айсберг А23а начал дрейфовать со скоростью более 150 километров в месяц к берегам Антарктиды. Его площадь превышает четыре тысячи квадратных метров, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:Ядерное ОружиеКлиматГосдеп США

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