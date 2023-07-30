Блинкен сравнил изменение климата с угрозой ядерной войны

По его словам, изменение климата и риск ядерной войны несут одинаковую угрозу для человечества. Говорить об иерархии в данном случае не имеет смысла, считает глава Госдепа.

Блинкен назвал глобальное потепление «экзистенциальным вызовом».

Ранее крупнейший на планете айсберг А23а начал дрейфовать со скоростью более 150 километров в месяц к берегам Антарктиды. Его площадь превышает четыре тысячи квадратных метров, передает «Радиоточка НСН».

