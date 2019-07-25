ФБР пыталось заполучить черные ящики с борта MH17

Федеральное бюро расследование (ФБР) США обращалось к властям Малайзии с просьбой предоставить им доступ к черным ящикам «Боинга-777», который был сбит пять лет назад в Донецкой области, передает RT.

Об этом в интервью голландскому журналисту Максу ван дер Верффу рассказал полковник Мохамад Сакри, который в 2014 году командовал операцией Совета национальной безопасности Малайзии. Он подчеркнул, что отказал американцам.

Кроме того, данные с черных ящиков пыталась получить и украинская сторона, отмечает Газета.ру.