ФБР пыталось заполучить черные ящики с борта MH17
Федеральное бюро расследование (ФБР) США обращалось к властям Малайзии с просьбой предоставить им доступ к черным ящикам «Боинга-777», который был сбит пять лет назад в Донецкой области, передает RT.
Об этом в интервью голландскому журналисту Максу ван дер Верффу рассказал полковник Мохамад Сакри, который в 2014 году командовал операцией Совета национальной безопасности Малайзии. Он подчеркнул, что отказал американцам.
Кроме того, данные с черных ящиков пыталась получить и украинская сторона, отмечает Газета.ру.
В документальном фильме журналиста также рассказывается о многочисленных фактах подтасовок, которые были допущены Международной следственной группой, которая занимается делом MH17, отмечает «Свободная пресса».
Ранее зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов прокомментировал в эфире НСН требование ЕС о том, чтобы Москва взяла на себя ответственность за гибель 298 человек на борту «Боинга».
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