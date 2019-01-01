В Совфеде ответили на призыв Европы к России признать вину за сбитый MH17
Зампред комитета Совфеда по международным делам рассказал НСН, зачем в Европе снова требуют от России признать вину за крушение малайзийского Боинга в 2014 году.
Евросоюз снова призвал Россию признать ответственность за крушение малайзийского Boeing МН17, которое произошло над Донбассом 17 июля 2014 года. В декларации Совета Европы говорится, что Евросоюз призывает Россию провести расследование и возбудить уголовные дела в отношении подозреваемых. Также Москву убедительно просят сотрудничать с ЕС в рамках проведения всестороннего расследования обстоятельств. Кроме того, в Совете Европы одобрили возбуждение в Нидерландах уголовных дел в отношении четырех подозреваемых в причастности к крушению лайнера. В их число входят трое россиян и один украинец.
В эфире НСН зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что европейцы сделали очередное заявление только ради пятилетней годовщины катастрофы (слушайте аудио).
«Сделано заявление просто потому, что наступила очередная годовщина, и ясности там ни у кого нет, что с этим делать, поэтому они решили отреагировать, просто перепечатав то, что говорили год назад. Если бы не годовщина, они об этом даже и не вспомнили бы. Старые руководители Евросоюза ушли уже, новые только к делам приступили, поэтому я так думаю, решили огород не городить, бюрократически отписались. Виновные же были назначены буквально в тот же самый день, до всех этих расследований», - отметил сенатор.
По его словам, российская сторона и так продолжает содействовать международному расследованию, но к ней заведомо стали относиться как к виновнику катастрофы, унесшей жизни почти 300 человек.
«Что касается России, по моим данным, Генеральная прокуратура получила в официальном порядке около восьми запросов, и подготовила на них развернутые ответы. Мы свои версии тоже высказываем, но не участвуем в этом следствии на равных. К нам сразу стали относиться как к подозреваемым или даже к виновным», - посетовал парламентарий.
Напомним, что в конце июня 2018 года участники саммита ЕС в Брюсселе призвали Россию признать ответственность за крушение малайзийского «Боинга», так как ранее в Cовместной следственной группе Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины заявили, что рейс MH17 был сбит ракетой, которая состояла на вооружении российской 53-ей зенитной ракетной бригады, дислоцированной в районе Курска. В Минобороны РФ в ответ заявили, что российские военные не причастны к крушению «Боинга».
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