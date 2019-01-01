В Совфеде ответили на призыв Европы к России признать вину за сбитый MH17

Евросоюз снова призвал Россию признать ответственность за крушение малайзийского Boeing МН17, которое произошло над Донбассом 17 июля 2014 года. В декларации Совета Европы говорится, что Евросоюз призывает Россию провести расследование и возбудить уголовные дела в отношении подозреваемых. Также Москву убедительно просят сотрудничать с ЕС в рамках проведения всестороннего расследования обстоятельств. Кроме того, в Совете Европы одобрили возбуждение в Нидерландах уголовных дел в отношении четырех подозреваемых в причастности к крушению лайнера. В их число входят трое россиян и один украинец.

В эфире НСН зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что европейцы сделали очередное заявление только ради пятилетней годовщины катастрофы (слушайте аудио).

«Сделано заявление просто потому, что наступила очередная годовщина, и ясности там ни у кого нет, что с этим делать, поэтому они решили отреагировать, просто перепечатав то, что говорили год назад. Если бы не годовщина, они об этом даже и не вспомнили бы. Старые руководители Евросоюза ушли уже, новые только к делам приступили, поэтому я так думаю, решили огород не городить, бюрократически отписались. Виновные же были назначены буквально в тот же самый день, до всех этих расследований», - отметил сенатор.