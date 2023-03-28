КНДР во второй раз испытала подводный ядерный беспилотник

Северная Корея с 25 по 27 марта вновь испытала беспилотный подводный аппарат, способный нести ядерный боезаряд, сообщает Yonhap.

СМИ: КНДР запустила баллистическую ракету большой дальности

Аппарат называется «Хэиль-1». Он проплыл в Японском море под водой 41 час 27 минут. Аппарат успешно подорвал испытательный боезаряд.

Северокорейский подводный «ядерный беспилотник» может представлять серьезную угрозу, однако пока непонятны результаты его испытаний, заявил в интервью НСН экс-начальник штаба Черноморского флота ВМФ России, вице-адмирал Петр Святашов.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ОружиеКНДР

Горячие новости

Все новости

партнеры