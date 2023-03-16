СМИ: КНДР запустила баллистическую ракету большой дальности
16 марта 202305:01
Северная Корея запустила одну баллистическую ракету большой дальности, сообщает агентство Yonhap.
Она была выпущена из района Сунан в Пхеньяне в сторону Японского моря. В настоящее время военные Южной Кореи анализируют данные о запуске. Не исключено, что запущена межконтинентальная баллистическая ракета.
Днем ранее власти КНДР сообщили о запуске баллистических ракет класса «земля-земля».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru