СМИ: КНДР запустила баллистическую ракету большой дальности

Северная Корея запустила одну баллистическую ракету большой дальности, сообщает агентство Yonhap.

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Она была выпущена из района Сунан в Пхеньяне в сторону Японского моря. В настоящее время военные Южной Кореи анализируют данные о запуске. Не исключено, что запущена межконтинентальная баллистическая ракета.

Днем ранее власти КНДР сообщили о запуске баллистических ракет класса «земля-земля».

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