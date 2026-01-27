Маск согласился с Дуровым, назвавшим WhatsApp небезопасным
Американский бизнесмен Илон Маск согласился с мнением основателя Telegram Павла Дурова, назвавшим небезопасным мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Об этом сообщает RT.
В частности, Дуров указал, что в методах шифрования в WhatsApp обнаружили «множество векторов атак», и поверить в безопасность приложения могут только «полные глупцы».
«Правда», - написал Маск в соцсети X под постом основателя Telegram.
Ранее в Роскомнадзоре заявили об отсутствии оснований для снятия ограничений на работу WhatsApp в РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
