Маск согласился с Дуровым, назвавшим WhatsApp небезопасным

Американский бизнесмен Илон Маск согласился с мнением основателя Telegram Павла Дурова, назвавшим небезопасным мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Об этом сообщает RT.

В частности, Дуров указал, что в методах шифрования в WhatsApp обнаружили «множество векторов атак», и поверить в безопасность приложения могут только «полные глупцы».

«Правда», - написал Маск в соцсети X под постом основателя Telegram.

Ранее в Роскомнадзоре заявили об отсутствии оснований для снятия ограничений на работу WhatsApp в РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

