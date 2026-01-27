Двое взрослых и ребенок пострадали в Белгородской области из-за атак ВСУ
Три мирных жителя пострадали в Грайворонском округе Белгородской области в результате атак ВСУ. Об этом со ссылкой на региональный Оперштаб сообщает RT.
В частности, в селе Новостроевка-Первая в результате детонации дрона были ранены два сотрудника предприятия, выполнявшие восстановительные работы.
В селе Замостье беспилотник сдетонировал рядом с частным домовладением. В результате пострадала семилетняя девочка.
«Медики скорой оказали ей помощь на месте. От предложенной госпитализации родители ребёнка отказались», - говорится в сообщении.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Грайворонском округе в результате атаки беспилотника по служебному автобусу пострадали пять мирных жителей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
