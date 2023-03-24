«Ядерное цунами!»: Вице-адмирал оценил мощь подводных беспилотников КНДР
Пхеньян делает первые шаги к созданию нового грозного оружия, при этом подводные беспилотники не будут «невидимыми», сказал в эфире НСН Петр Святашов.
Северокорейский подводный «ядерный беспилотник» может представлять серьезную угрозу, однако пока не понятны результаты его испытаний, заявил в интервью НСН экс-начальник штаба Черноморского флота ВМФ России, вице-адмирал Петр Святашов.
Ранее КНДР объявила об испытаниях подводного беспилотника, способного вызвать «радиоактивное цунами». По данным радио «Голос Кореи», в испытаниях участвовал северокорейский лидер Ким Чен Ын, они стали ответом на учения США и Южной Кореи.
«Северная Корея, откровенно говоря, идет впереди некоторых стран. Раз Ким Чен Ын руководил этим, наверняка это не баловство, а серьезные испытание, другой вопрос – какие результаты? Это была имитация, но для доказательства нужно применить реальный ядерный боеприпас. Я думаю, это первые шаги, начало, но к этому надо относиться очень серьезно, это не шутки. Игр здесь нет, посмотрите, как они испытывают баллистические ракеты и их характеристики, они идут от простого к сложному. Конечно, будет цунами, радиация, радиоактивное облако. Они будут нацелены на пункты базирования кораблей и лодок», - сказал Святашов.
При этом он считает, что такие беспилотники вполне можно будет обнаружить.
«Обнаружить можно все. Есть спутники, есть изменение магнитного поля, радиоактивный след. Через много часов после прохождения подводной лодки ее ищут по радиоактивному следу. По кильватерному следу мы обнаруживали, что здесь проходила лодка, и потом доходили до головы следа путем применения буев, авиации, гидролокации и так далее, это целая система», - заключил собеседник НСН.
Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил по итогам учений 18 и 19 марта, что военные должны быть готовы к «ответному применению» ядерного оружия в любое время. В ходе учений была запущена баллистическая ракета с имитацией ядерной боеголовки.
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