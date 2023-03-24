«Ядерное цунами!»: Вице-адмирал оценил мощь подводных беспилотников КНДР

Северокорейский подводный «ядерный беспилотник» может представлять серьезную угрозу, однако пока не понятны результаты его испытаний, заявил в интервью НСН экс-начальник штаба Черноморского флота ВМФ России, вице-адмирал Петр Святашов.

Ранее КНДР объявила об испытаниях подводного беспилотника, способного вызвать «радиоактивное цунами». По данным радио «Голос Кореи», в испытаниях участвовал северокорейский лидер Ким Чен Ын, они стали ответом на учения США и Южной Кореи.